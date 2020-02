La Pupa e il Secchione, la lite degenera: squalificati Carlotta e De Benedetti

Un'edizione record, non solo per gli ascolti. Per la prima volta a 'La Pupa e il Secchione e Viceversa', una coppia viene squalificata. A uscire dal gioco sono Carlotta Cocina e Giovanni De Benedetti, protagonisti di una violenta lite, "imperdonabile" per la produzione.

Dopo continue discussioni, la pupa non voleva che il suo secchione dormisse nel letto con lei, ma così non è stato. De Benedetti si è preso prima un gavettone, poi ha rubato il cuscino alla ragazza, che nel tentativo di riprenderselo è stata immobilizzata da Giovanni. Quando è riuscita a liberarsi ecco un altro gavettone: "Devi dormire per terra, come i cani. Ho il polso rosso, sei una testa di c***. La prossima volta che mi fai male chiamo qualcuno".

La produzione non ha aspettato un minuto di più e il giorno dopo ha comunicato ai due la decisione: "Quanto accaduto stanotte tra il secchione De Benedetti e la pupa Carlotta è per noi inaccettabile. Carlotta ha avuto un atteggiamento fortemente irrispettoso e gravemente offensivo verso De Benedetti. De Benedetti non ha saputo mantenere il controllo evitando - come avrebbe dovuto - ogni contatto fisico. Questi comportamenti sono lesivi del regolamento e dell'esperimento di convivenza che, per quanto vi riguarda, è fallito. Il programma è contro ogni tipo di violenza e il vostro comportamento e il vostro comportamento non può essere giustificato o tollerato. Quindi: Carlotta e De Benedetti siete squalificati". Al loro posto rientrano in gioco la secchiona Maestri e il pupo Marco, eliminati la scorsa settimana.