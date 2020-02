La Pupa e il Secchione e Viceversa, vincono Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco

La pupa e il secchione e Viceversa ha la sua coppia vincitrice composta da Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco. I due hanno scalzato la concorrenza degli altri finalisti nel corso dell’ultima puntata del programma in onda su Italia Uno martedì 18 febbraio e si sono aggiudicati un montepremi di 20mila euro.

Al secondo posto, si sono classificati Stella Manente e Andrea Santagati (lei influencer di 27 anni originaria di Mestre. Santagati è un maestro di scacchi); al terzo posto Marina Evangelista e Dario Massa (lei ballerina originaria di Palmi, lui uno sviluppatore di videogiochi); al quarto posto Angelica Preziosi e Raffaello Mazzoni (lei fotomodella romana, lui ricercatore medico).

Maria Assunta Scalzi, 25 anni, è originaria di Catanzaro. Ha una laurea in Lettere e Beni Culturali, una magistrale in Filologia Moderna e un Master in Didattica dell’italiano. Stefano Beacco, 25enne milanese con la passione per il body building, si mantiene facendo lo stripper nei locali notturni.

La coppia ha trionfato alla fine di una puntata ricca di ospiti e di prove: quella con le televendite tenuta da Giorgio Mastrota, di recitazione con Sandra Milo, la ‘kiss marathon' con Maria Monsè, la prova ‘Nudi alla meta' con Francesca Cipriani. Infine, il ‘Bagno di cultura' giudicato da Alessandro Cecchi Paone ha dato loro la vittoria.