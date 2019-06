Al via 'La sai l'ultima- Digital Edition' con Ezio Greggio: tutte le anticipazioni

Venerdì 21 giugno in prima serata, Canale 5 tiene a battesimo 'La sai l’ultima? – Digital Edition'. Un’edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di casa di questa nuova gara tra barzellettieri è Ezio Greggio. Grande novità è la competizione a squadre. In ogni puntata tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfideranno a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia.

Sfide a squadre tra comici. Il notaio è Nino Formicola

I concorrenti si affronteranno singolarmente in diverse manche, al termine delle quali il pubblico in studio voterà il proprio preferito. Il risultato raggiunto da ciascuno sarà avvallato dal “notaio” Nino Formicola , affiancato dal volto femminile del programma Romina Pierdomenico .

Altra new entry nel meccanismo di gioco è la presenza di tre “jolly”: Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli) che verranno chiamati dai coach a raccontare un proprio cavallo di battaglia per incrementare il punteggio della loro squadra.

Ospiti ed omaggi alla comicità, da Bramieri a Gigi Proietti

Nel corso della serata non mancheranno momenti e omaggi dedicati ai grandi umoristi italiani come Gino Bramieri e Walter Chiari.

Tanti gli ospiti che prenderanno parte alla trasmissione a partire dalla prima puntata con Enrico Montesano e Iva Zanicchi. Nel corso delle puntate anche Gigi Proietti, Beppe Fiorello, Pippo Franco e Giancarlo Magalli.

La radio partner del programma è Radio 105. Da mercoledì 19 giugno è disponibile “La sai l’ultima? Quiz”, una nuova rivista di enigmistica, a cura di Fivestore, in edicola ogni due settimane.