La sai l'ultima torna in tv, i conduttori? Mediaset punta su una coppia collaudata

In tv l'effetto nostalgia continua a funzionare. Così, dopo i grandi ritorni di Portobello, Rischiatutto e La Corrida su Raiuno, sembra che in casa Mediaset un "revival" bolla in pentola. Si tratta de La sai l'ultima?, storico programma di barzellette di Canale 5, condotto da Gerry Scotti in primis e, a seguire da Pippo Franco, da Gigi Sabani, da Claudio Lippi e da Lorella Cuccarini.

La Sai l'Ultima? torna in tv: i conduttori

Beh, stando a quanto riporta il settimanale Spy, la gara dei barzellettieri dovrebbe tornare in tv in estate con una coppia di conduttori già collaudati. Di chi si tratta? Di Ilary Blasi e Teo Mammucari. I due hanno già lavorato insieme, con grande intesa, alla conduzione delle Iene. Poi si sono divisi: una a condurre il Grande Fratello Vip, l'altro a fare il giudice di Italia's Got Talent, ma nei mesi estivi potrebbero tornare insieme nella stessa trasmissione.

Se l'indiscrezione sarà confermata, si tratterà della dodicesima edizione de La Sai L'Ultima?, format ormai fermo da ben 11 anni. La coppia Blasi-Mammucari non avrebbe alcuna difficoltà a portare avanti uno show scherzoso e scanzonato del genere. Non resta, dunque, che attendere la conferma dai diretti interessati.

Tutte le edizioni de La sai l'ultima?

La sai l'ultima? è andata in onda dal 1992 al 2008. Il primo a condurre la trasmissione fu Gerry Scotti. Lo seguirono Pippo Franco, Gigi Sabani, Claudio Lippi e Lorella Cuccarini. Diversi gli spin-off sviluppati negli anni, come "La sai o non la sai?", "La sai l'ultimissima?", "La sai l'ultima – Vip".