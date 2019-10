Torna su Rai1 la seconda stagione della fortunata fiction 'La strada di casa', con Alessio Boni nei panni del protagonista, insieme a Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini. Un giallo avvincente ambientato nella tenuta agricola Cascina Morra, alle porte di Torino. Sei prime serate, ogni martedì, a partire dal 17 settembre.

La strada di casa 2, la trama

Nelle prime inquadrature il protagonista Fausto Morra è immobile davanti a un corpo esanime, ci sono gli agenti della scientifica coordinati dal commissario Leonardi. Ma cosa è successo? E perché? Tutto ha inizio molto tempo prima. I tre anni di prigione hanno cambiato molte cose in Fausto, dentro e fuori. Anche la sua famiglia ha accusato il colpo, ma dopo il suo ritorno a casa la serenità sembrava proprio a portata di mano. Per i Morra, però, niente appare scontato. Intrighi, tradimenti, scomparse e ritrovamenti in un thriller dai ritmi incalzanti e dalle tematiche di grande attualità. Ad arricchire la storia anche l'arrivo di nuovi personaggi: Mauro, un giovane ex compagno di cella di Fausto, integrato nella vita e nelle attività della cascina; Valerio, grande rivale di Lorenzo nella gestione del consorzio che attualmente produce birra artigianale e amante di Milena, figlia maggiore di Fausto. E poi il commissario Concetta Leonardi, una donna determinata a risolvere il nuovo mistero che circonda la cascina e la famiglia Morra.

La strada di casa 2, le anticipazioni della quarta puntata

Mentre Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo un avvistamento in autogrill, Fausto e Gloria scoprono che Milena è rimasta coinvolta in un grave incidente. Operata d'urgenza in ospedale, si scopre che ha dei segni sul collo antecedenti e i sospetti si concentrano su Valerio, che potrebbe averla investita dopo aver cercato di aggredirla per non farle rivelare nulla di quello che aveva scoperto, cioè che le materie prime importate dalla Repubblica Ceca contenevano un pericoloso pesticida.