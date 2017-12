"La strada senza tasse", puntata speciale in prima serata

Tutti noi paghiamo le tasse comunali e riceviamo in cambio dei servizi, di cui spesso non siamo soddisfatti. Ma se i soldi delle tasse venissero restituiti e i servizi sospesi, saremmo in grado di autogovernarci? E' la domanda a cui vuole rispondere "La Strada senza tasse", il programma di Rai3 condotto da Flavio Insinna che, dopo le 10 puntante in access prime time, andrà in onda in prima serata, alle 21:15, venerdì 29 dicembre con una puntata speciale.

Un esperimento sociale unico nel suo genere, che si svolge per la prima volta in Italia e che sarà raccontato con il linguaggio del docu-reality. Teatro dell'esperimento sociale è un vicolo del centro storico di Eboli, in provincia di Salerno. Qui dieci famiglie hanno accettato di vivere per 5 settimane "fuori dal Comune": hanno rinunciato a tutti i servizi e hanno ricevuto in cambio un budget equivalente alla media nazionale delle tasse comunali pagate dai cittadini per quel periodo di tempo. I residenti della "Strada senza tasse" si troveranno così ad affrontare la quotidiana amministrazione - gestione dei rifiuti, illuminazione pubblica, manutenzione delle strade - ma anche diverse emergenze: atti di vandalismo, derattizzazione e guasti della rete fognaria.

Come si organizzerà la comunità per gestire la quotidianità e le emergenze? Ce la faranno ad andare avanti senza le istituzioni? Sosterranno l'esperimento di autogoverno o si ritireranno alla prima difficoltà?

Per cinque settimane le telecamere della troupe di stanza ad Eboli hanno seguito ogni giorno i protagonisti dell'esperimento e hanno registrato tutto quello che è accaduto nella strada. Anche Flavio Insinna è stato a lungo sul set, diventando in poco tempo un punto di riferimento per le famiglie della "Strada senza tasse".

Eboli è stata selezionata dopo un attento studio di fattibilità durato mesi, che ha coinvolto decine di province in tutta Italia. La forte partecipazione dei cittadini e l'ampia disponibilità dell'amministrazione comunale hanno convinto la produzione a scegliere questa cittadina e iniziare questo interessante e utile esperimento.