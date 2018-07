Caos a "La vita in diretta", Feltri interrotto insulta i conduttori: "Cafoni, asini!"

Una puntata decisamente movimentata a "La vita in diretta estate". La discussione sull'ultima sentenza della Cassazione, secondo cui non ci sarebbe aggravante qualora la vittima di stupro si fosse ubriacata, stava già infiammando abbastanza gli animi degli ospiti finché la situazione non è completamente degenerata con il collegamento di Vittorio Feltri.

Il direttore di Libero, in collegamento con il programma di Rai 1 condotto da Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli, ha perso le staffe perché interrotto durante il suo discorso: "Fatemi finire, per D*** - ha tuonato - perché mi interrogate se non volete le mie risposte?". L'attacco durissimo nei confronti dei conduttori, imbarazzati: "Ma andate a farvi benedire, io non ci sto a questo gioco idiota. Sto facendo un ragionamento e mi rompete le p***! Siete maleducati, cafoni, incapaci di fare il vostro mesterie. Siete degli asini".

Collegamento interrotto, ovviamente, e poco dopo su Facebook le parole di Semprini su quanto accaduto: "Visto che me lo state chiedendo in molti, vorrei precisare che, per quanto uno possa essere interrotto o meno, quando si interviene alla televisione pubblica non si bestemmia, non si insulta, soprattutto una signora. Chi lo fa viene gentilmente congedato". E mai più invitato si suppone...