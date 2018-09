La Vita in Diretta, Francesca Fialdini sbotta: l'imbarazzante fuorionda

La nuova stagione de ‘La Vita in Diretta’ non è partita in modo soft per la conduttrice Francesca Fialdini.

Dopo l’ironica ma infelice battuta del neocollega Tiberio Timperi che l’ha definita “raccomandata”, la bionda padrona di casa del programma pomeridiano di Rai Uno si è resa protagonista di un imbarazzante fuorionda catturato dai microfoni incautamente lasciati aperti.

Mentre sullo schermo veniva mostrato il logo del programma che annunciava l’anteprima, si è sentita la voce di Francesca Fialdini, ancora dietro le quinte, pronunciare un commento alterato evidentemente riferito alla scaletta della puntata che stava per iniziare: “Fa schifo, questo copione. Fa schifo”.

In seguito la conduttrice è apparsa in video con lo sguardo rivolto verso il basso, forse perché consapevole della gaffe, ma poco è bastato perché il sorriso le tornasse sulle labbra. D'altronde, ogni suo ulteriore commento a riguardo sarebbe stato superfluo. "The show must go on".

