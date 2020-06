Inviate e autrici de ‘La vita in diretta’ a Lorella Cuccarini: “Amareggiate, Alberto Matano ci ha sempre valorizzato”

Si sono bruscamente interrotti oggi, nel giro di poche ore, gli equilibri che per tutta la stagione de ‘La vita in diretta’ si erano mantenuti stabili. La diffusione di una mail scritta da Lorella Cuccarini che si è scagliata in modo durissimo contro “l'insospettabile maschilismo di un collega di lavoro esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione”, ha suscitato la reazione altrettanto forte di autrici e inviate del programma di Rai Uno, mittenti di una lettera pubblicata da Dagospia e indirizzata alla stessa conduttrice per prendere con decisione le difese di Alberto Matano, conduttore del contenitore televisivo che con lei ha presentato il programma concluso oggi.

Di seguito il testo della lettera:

Cara Lorella,

dopo aver letto la tua mail, arrivata a ridosso dell'ultima puntata del programma, abbiamo provato smarrimento e incredulità per le tue parole. Abbiamo trascorso mesi durissimi e difficili in cui abbiamo lavorato insieme, con te e con Alberto, con impegno e dedizione, per gli stessi obiettivi e non ci aspettavamo una conclusione come questa. Fare finta di niente sarebbe la soluzione più semplice ma sentiamo il bisogno di dover dire la nostra, da donne. Abbiamo lavorato per tutta la stagione invernale in questo programma e siamo sorprese e amareggiate e, stentiamo ancora a credere, alle accuse di maschilismo rivolte ad Alberto.La nostra esperienza di lavoro con lui è stata caratterizzata da rispetto e riconoscimento professionale. Da grande giornalista, Alberto ha saputo valorizzare ognuno di noi nel proprio ruolo, con passione, generosità e intelligenza, avendo sempre come obiettivo la qualità del programma. In bocca al lupo! Maria Graziano Maria Teresa di Furia Elena Martelli Ilenia Petracalvina Shaila Risolo Raffaella Longobardi Lucia Loffredo Lucilla Masucci Simona Giampaoli Sonia Petruso Erika Tuccino Mara Pannone Sara Verta Donatella Cupertino