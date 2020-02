La vita in diretta, Lorella Cuccarini annuncia il lutto in lacrime: “Anna Molli non c’è più”

Nel corso della puntata di giovedì 20 febbraio Lorella Cuccarini ha annunciato commossa a ‘La vita in diretta’ la morte di Anna Molli, la donna gravemente malata di un tumore all’ultimo stadio che fino al giorno prima aveva chiesto aiuto al programma di Rai Uno per una truffa ai suoi danni. “Mandiamo un abbraccio caro ai suoi famigliari. Ci prendiamo l’impegno affinché tutti i risparmi di una vita di questa donna possano tornare alla sua famiglia come voleva Anna” ha dichiarato la conduttrice provata dall’accaduto fino alle lacrime.

La storia di Anna Molli a ‘La vita in diretta’

Anna Molli si era rivolta a ‘La vita in diretta’ per denunciare la truffa finanziaria subita da un imprenditore a cui aveva elargito una cospicua somma di denaro pensando fosse utile ad aiutare il figlio (in realtà mai esistito) che aveva detto essere gravemente malato. Affetta da neoplasia mammaria secondaria, nell’ultimo videomessaggio la donna aveva sottolineato quanto poco le restasse da vivere. “Sto morendo, sono nella fase finale della malattia. Per la prima volta nella vita chiedo aiuto”, aveva raccontato. Un aiuto che adesso Lorella Cuccarini, a nome di tutto il programma, ha promesso di portare avanti per lei e la sua famiglia.

(Di seguito l'annuncio della morte di Anna Molli di Lorella Cuccarini)