Lutto a La Vita in diretta, il saluto commosso sui social e in tv: “Riposa in pace Giorgio”

La Vita in diretta ha perso una persona a tutti molto cara. Si chiamava Giorgio, un assistente di studio che per tutti, colleghi e conduttori, era prima di tutto un grande amico. Sui social è arrivato il messaggio commosso di tutta la produzione con un semplice ma toccante “Riposa in pace Giorgio”, scritto accanto ad una foto che ritrae Giorgio al lavoro e sorridente.

Anche in trasmissione, nella puntata di venerdì 23 novembre, Tiberio Timperi gli ha dedicato una parentesi speciale:

“Si chiamava Giorgio. Qualifica? Assistente di studio. In verità, un amico! Sempre pronto a dispensare consigli, a raccogliere sfoghi e a regalare sorrisi. Una roccia d’uomo con un cuore grande, ma fragile, che lo ha abbandonato all’improvviso senza lasciarci neanche il tempo di dirgli arrivederci. Amava il suo lavoro come pochi, ma ancora di più i suoi figli, per i quali stravedeva. A loro va un forte abbraccio”.

Queste le parole commosse alle quali si è unita anche Francesca Fialdini.