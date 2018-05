"La vita in diretta" senza Liorni, la Fialdini svela: "Lo ha scelto lui"

L'addio di Marco Liorni a "La vita in diretta" è ormai certo. Il conduttore lascia dopo 7 anni il programma pomeridiano di Rai 1 per approdare su altri lidi, ma quali? Si era vociferato "L'Eredità", ma a quanto pare la prossima stagione al timone del quiz preserale è molto più probabile ci sia Flavio Insinna (e una scia di polemiche).

Sul futuro di Liorni in Rai è mistero, almeno per il momento. Bisognerà aspettare la presentazione dei palinsesti, a fine giugno, per scoprire le eventuali novità che riguardano il conduttore, ma nel frattempo è la collega - ormai ex - Francesca Fialdini a svelare qualche dettaglio in più, mettendo a tacere i soliti complottisti: "Nessuno manda via Marco - ha scritto sui social, rispondendo a un fan - Marco ha scelto di fare altri percorsi dopo 7 anni. Lo trovo normale. Sarà lui, e la Rai, a dire cosa accadrà. Anche perché io non ne ho la più pallida idea".

Accanto a lei, da settembre, Tiberio Timperi. A lui l'onore e l'onere di portare avanti il testimone.