La vita in diretta, è gelo tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini: "Eri raccomandata"

Tanta era l'attesa per la prima puntata della nuova stagione de La vita in diretta, ma la nuova coppia Fialdini-Timperi non ha convinto il pubblico. Colpa dell'emozione, forse, o del temuto confronto (inevitabile) tra Tiberio Timperi e Marco Liorni, fatto sta che gli scivoloni sono stati più di uno.

Nel video mandato in onda per ricordare tutte le vecchie conduzioni, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno dimenticato Paola Perego e Franco di Mare e hanno peggiorato la situazione dicendo: "C'è sfuggito qualcuno? Speriamo di no". Ma è stata, in particolar modo, l'intervista a Maurizio Costanzo a mettere in difficoltà i conduttori de La vita in diretta.

I telespettatori non hanno apprezzato il momento televisivo: "Costanzo prende per il c**o Timperi supergobbato e tratta la Fialdini come una valletta di quarta fila. Mito vero", ha commentato un utente su Twitter. "Timperi fa tv da trent'anni e non si può non riconoscerlo. Se in questi anni però è sempre stato relegato alle 6 del mattino della domenica un motivo ci sarà? Non è empatico e in onda sembra spocchioso", ha cinguettato la stessa persona.

Poi su un profilo Twitter fake di Maurizio Costanzo si legge ancora: "La conduttrice de #lavitaindiretta: 'Noi non facciano cronaca, rispetto alla concorrenza siamo altra cosa'. Da un’ora stanno parlando solo di cronaca nera". Volano le critiche e c'è già chi rimpiange Marco Liorni: "Sarò frettoloso, prevedibile ma io un ora prima che inizi #LaVitaInDiretta sento già la sua mancanza difronte all’atteggiamento di presunzione e superiorità di chi lo sostituisce", commenta un altro utente.

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, gelo a La vita in diretta

A gelare lo studio del contenitore di Raiuno, però, è stata una battuta (infelice) di Tiberio Timperi nei confronti della giovane collega. Proprio durante l'intervista a Maurizio Costanzo, la Fialdini ha ricordato di aver preso 29 all'esame con il giornalista. "Perché eri raccomandata hai preso 29, sennò avresti preso 23". Gelo. La faccia della Fialdini a questo punto ha totalmente cambiato espressione: "Che battuta è questa? Che battuta è questa? Non so", sono state le uniche parole che la conduttrice è riuscita a dire. Tiberi ha tentato di riprendersi con un bacio e un abbraccio, ma il danno ormai era fatto.

I due conduttori dovranno solo scaldare un po' di più i motori? Staremo a vedere come andrà la seconda puntata de La Vita in diretta.