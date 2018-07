La vita in diretta, Timperi svela il retroscena: la telefonata con Liorni dopo l'addio

La scelta di Tiberio Timperi come nuovo conduttore de "La vita in diretta", al posto di Marco Liorni, è stata una bella sorpresa anche per lui, da anni traghettatore delle mattine Rai. "Mi hanno cercato - ha spiegato a Tv Blog - Qualcosa c'era nell'aria, anche se il diretto interessato è sempre l'ultimo a sapere. Certo, c'erano le indiscrezioni di alcuni siti che lasciavano però il tempo che trovavano. Poi Michele Guardi, che a seguito di un colloquio con Angelo Teodoli da corpo alle indiscrezioni. Infine una telefonata del direttore generale Mario Orfeo".

E lì è stato subito tutto chiaro: "Senza troppi giri di parole, ha esordito con un 'Che fai di solito il pomeriggio? Preparati perché ti tocca la vita in diretta'. E' un programma chiave del daytime di Raiuno. Una tappa importante, impegnativa. A me che piace andare in bici è come la salita del Mortirolo. Il traguardo è ancora lontano. Per cui, testa bassa e pedalare".

Un onore per lui prendere il posto di Marco Liorni, per anni al timone del programma, e proprio Liorni è stato il primo a cui ha telefonato: "Ho sempre nutrito stima nei suoi confronti. Quando la notizia è diventata ufficiale, gli ho telefonato. Questo per evitare qualsiasi malinteso. Ci siamo ribaditi amicizia e stima reciproca". Al collega, con cui ha assicurato non c'è assolutamente rivalità né rancore per il passaggio di testimone, i migliori auguri per la nuova sfida in Rai: "Sono contento che Marco possa sperimentare una sua idea al sabato pomeriggio. In un mondo dominato da format stranieri, questo è un bel segnale. Auguro a Marco ogni bene".