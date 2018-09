Ascolti tv, uragano Rai: quasi 6 milioni per "La vita promessa"

La Rai fa centro con "La vita promessa", la fiction in onda su Rai 1 che vede Luisa Ranieri nei panni di una donna siciliana alla ricerca di riscatto nell'America degli anni Venti. La seconda puntata, in onda su Rai 1 lunedì 17 settembre, ha conquistato 5.708.000 spettatori con il 26.1% di share. Più del doppio rispetto alla prima tv de "Il Libro della Giungla", su Canale 5, con 2.239.000 spettatori e il 10.6% di share. Terzo posto, su Italia 1, per "Fast and Furious 7" con 1.273.000 spettatori e il 6.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: "Ncis" su Rai 2 (1.074.000 spettatori, share 6%), "Presa Diretta" su Rai 3 (1.073.000 spettatori, share 4.9%), mentre per la finale di Miss Italia, su La 7, solo 1.006.000 spettatori (share 4%) per l'anteprima "Le Finaliste" e 696.000 spettatori (share 5%) per il programma. Poi "Quarta Repubblica" su Rete 4 (695.000 spettatori, share 3.7%), "Star Trek Beyond" su Tv8 (526.000 spettatori, share 2.4%), "Bar Sport" sul Nove (323.000 spettatori, share 1.4%).

Nell'acces prime time è premiato dagli ascolti il ritorno su Rai 1 dei "Soliti Ignoti", con 5.115.000 spettatori e il 20.8% di share, mentre su Canale 5 "Paperissima Sprint Estate" ha registrato 3.313.000 spettatori con il 13.5% di share.

Vittoria di Rai 1 anche nel preserale, con "Reazione a Catena" che ha raccolto 4.738.000 spettatori (share 27.4%), contro i 2.414.000 spettatori (share 14.5%) ottenuti su Canale 5 da "Caduta Libera".

In seconda serata, su Rai 1 "Il Paradiso delle Signore" è stato seguito da 1.135.000 spettatori con il 12.8% di share. Ottimo risultato su Canale 5 per "L'Intervista" di Maurizio Costanzo che, con la puntata speciale dedicata a Fedez, ottiene l'11.30% di share pari a 980 mila telespettatori.