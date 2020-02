“La vita promessa – Parte II”, le anticipazioni della seconda stagione

Dopo il grande successo di pubblico della prima stagione, torna su Rai1 "La vita promessa", ovvero la famiglia di siciliani emigrati in America con a capo l’affascinate Carmela, una donna volitiva, tenace e coraggiosa, ma soprattutto madre attenta e premurosa, pronta a lottare contro ogni avversità pur di proteggere e dare un futuro ai suoi figli. Tre prime serate, in onda da domenica 23 febbraio, in prima visione. Co-prodotta da Rai Fiction – Picomedia, la serie tv è prodotta da Roberto Sessa con Max Gusberti, per la regia di Ricky Tognazzi. Firmano la sceneggiatura Franco Bernini, Simona Izzo, Franco Marotta e Laura Toscano. Protagonista ancora una volta è Luisa Ranieri.

La Vita promessa, anticipazioni seconda stagione

Nella scorsa stagione si raccontava il viaggio della speranza di Carmela e dei suoi figli nella 'terra promessa', stavolta la crisi del '29 fino allo sbarco degli alleati in Sicilia, ponendo l'accento sull'inserimento dei protagonisti in America che, pur se accogliente, cela molte insidie e li vedrà combattere contro il pregiudizio e le difficoltà che da sempre funestano la vita degli emigranti. Sono gli anni del sindaco italoamericano Fiorello La Guardia: lasciando sempre in primo piano i sentimenti, si fa vivere ai Rizzo il culmine della crisi economica (che ha tanti punti di contatto con quella attuale), la lotta per l'emancipazione femminile, le conseguenze dell'antisemitismo in Europa, la guerra, sempre più senza quartiere, a New York, tra legalità e criminalità. Nel cast Francesco Arca, Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio, Stefano Dionisi, Primo Reggiani.

La Vita promessa, trama

Quella de "La vita promessa" è una storia appassionante che unisce il pathos del melodramma materno alla tensione del gangster movie, la cornice affascinante della famosa Little Italy newyorkese all’attualità di un tema come quello dell’immigrazione. Attraverso le vicende private e personali dei Rizzo si traccia un affresco dell’epoca, dal punto di vista degli italo-americani. In questa seconda stagione ci troviamo a cavallo tra gli anni ‘30 e ‘40. I protagonisti della serie sono personaggi di fantasia che interagiscono con personaggi storici, come Lucky Luciano e Fiorello La Guardia.