"Lady D" e "Stile Reale": in tv due speciali sulla famiglia reale britannica

A 22 anni dalla scomparsa di Diana Frances Spencer, LA5 la ricorda con una programmazione ad hoc. Sabato 31 agosto e martedì 3 settembre, in prime-time, andranno in onda due speciale: "Lady D", dedicato alla Principessa del Galles e "Stile Reale", volto a raccontare l'inesauribile fascino della famiglia reale britannica.

"Lady D"

"Lady D" andrà in onda sabato 31 agosto alle 21.15. Nata Spencer, una delle più antiche e importanti famiglie inglesi, da diverse generazioni strettamente connessa con la Famiglia Reale, Diana nel 1977 conosce il Principe Carlo, con il quale si fidanza e si sposa nel 1981. Lo speciale ne ripercorre la breve ed iconica storia, ricca di fascino, fragilità, paparazzi, gossip ed incredibili outfit, ricordandone l’ultima estate e l’ultima telefonata ai figli.

A partire dalla metà degli anni Ottanta, dopo la nascita di William e Harry, diventa madrina di numerosi enti di beneficenza, sviluppa un forte interesse per cause come l'AIDS e la lebbra, visita malati in tutto il mondo, appoggia campagne per la difesa degli animali e contro l'uso delle armi, ricopre il ruolo di madrina e portavoce di associazioni benefiche che lavoravano con senzatetto, giovani, tossicodipendenti e anziani, diventa presidente del Great Ormond Street Hospital for Children di Londra.

In studio, con l'autrice Lavinia Orefici, il direttore del periodico 'Novella 2000' Roberto Alessi.

"Stile Reale"

"Stile Reale" va in onda invece martedì 3 settembre alle 21.15. Matrimoni e nascite, corse di cavalli e red carpet, celebrazioni storiche e scandali, morti premature e tanto charme, da sempre alimentano l’interesse dei media per la Casata Mountbatten-Windsor, Sua Maestà Elisabetta II compresa.

Lo speciale mette in fila gli eventi più noti e li illumina punto per punto: dalle polemiche legate al caso Epstein che vedono coinvolto il Principe Andrea, alle costose vacanze di Harry e Meghan di questa estate; dal vestito del battesimo indossato per ultimo dal piccolo Archie, ai colori sgargianti degli abiti di HRH; dal clamoroso guardaroba di Meghan, all’arte del riciclo degli abiti by Kate; dagli stili quanto mai distanti delle due ex commoners, oggi Principesse, ai loro abiti da sposa; dall’eleganza degli uomini di Corte (Carlo, William, Henry), ai Gioielli della Corona; dai Royal Tour, alla modernità della Casa Reale; dal Vogue by Markle all’influenza dei Fab Four - William, Kate, Harry, Meghan - sempre amati ed imitati, anche se (forse) meno uniti di un tempo.

In studio, con Lavinia Orefici, il direttore del periodico Nuovo Riccardo Signoretti.