Ballando con le stelle, Lasse Matberg vittima dei bulli: il racconto a ‘Storie Italiane’

Lasse Matberg è tra i finalisti in gara per la vittoria della 14esima edizione di Ballando con le stelle. In coppia con Sara Di Vaira, il tenente della Marina norvegese soprannominato ‘il vichingo’ per la sua potente fisicità, si è fatto conoscere dal pubblico italiano grazie alle doti di ballerino dimostrate puntata dopo puntata e al suo modo garbato e rispettoso di rapportarsi con la giuria. Ospite di Eleonora Daniele nel programma Storie italiane, Lasse ha commentato la sua esperienza nel dance show di Rai Uno, ma ha anche raccontato per la prima volta di essere stato vittima dei bulli quando era un bambino.

Ballando con le stelle, Lasse Matberg vittima di bullismo

“Avevo 9-10 anni. I bambini, che avevano 12 o 13 anni, cominciavano a prendermi di mira, mi dicevano cose brutte sui denti, mi chiamavano coniglio” ha rivelato il concorrente di Ballando: “Ero grosso e quindi non mi venivano a menare, mi maltrattavano con le parole. Però a volte le parole fanno più male dei pugni”. “Io cercavo di gestire questa cosa, non dicevo nulla ai miei genitori perché pensavo che il problema fosse mio”, ha aggiunto ancora Lasse: “Poi credo di aver deciso che volevo continuare a fare le cose che mi rendevano felice, volevo fare del mio meglio per mio fratello e mia sorella. Quando mi sono tolto l’apparecchio a 15 anni, la vita ha cominciato a sorridermi”.

Determinante per farli acquisire sicurezza è stato l’amore per una ragazza: “Nel giro di due mesi ho trovato una ragazza e ce l’ho avuta per 5 anni. È stata una grande svolta. Da infelice sono diventato strafelice. Prima quando andavo a dormire, a volte mi mettevo a piangere”, ha confidato ancora Lasse che oggi, riflettendo su quel periodo di sofferenza, ha solo un pensiero da rivolgere a coloro che lo trattavano con disprezzo: “Non credo di dovergli dire qualcosa. Essere seduto qui, su questa sedia, a raccontare la mia storia in televisione, dice già molto“.