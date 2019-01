Laura Chiatti ricorda la malattia di Marco Bocci: “Per stargli accanto ho rinunciato a un film”

Ormai riesce difficile pensare al nome ‘Laura Chiatti’ scisso da quello del marito ‘Marco Bocci’. E non perché l’attrice sia meno in voga professionalmente o abbia accantonato il lavoro in nome della famiglia (tra poco la vedremo sul palco del Festival di Sanremo per presentare il film in uscita "Un'avventura", diretto da Marco Danieli e incentrato sulle canzoni di Lucio Battisti si cui è protagonista insieme a Michele Riondino).

Più passa il tempo, più il binomio Chiatti – Bocci appare fuso in una lega di due metalli per il modo in cui lei sa dire l’amore. Amore che è tutto, passione, affetto, stima, devozione, espressione inevitabile del suo essere moglie, madre, e ancor prima, donna.

I follower che seguono la coppia su Instagram lo sanno: dichiarazioni romantiche reciproche e dediche ai loro splendidi figli Enea e Pablo di 4 e 2 anni, sono i temi principali del loro mondo social che però, lungi dall’apparire costruito ad arte per sembrare perfetto, ha compreso anche momenti difficili, pure quelli debitamente condivisi a dimostrazione che la realtà sa essere spietata anche con i vip, alla fine ‘very normal person’ pure loro.

Laura Chiatti racconta la malattia di Marco Bocci: la promessa in ospedale

Nel maggio scorso Marco Bocci si è ammalato: colpito da un herpes al cervello, è stato ricoverato d’urgenza, e non c’è stato un momento di Marco-in-ospedale che non sia stato anche quello di Laura-in-ospedale.

“Gli ho detto ‘Ti prometto che tutte le notti sarò qui’. Dovevo girare un film, e nonostante Marco mi dicesse di non rinunciare, ho deciso di annullarlo. Non me la sentivo, volevo stare con mio marito” - racconta oggi lei in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia - “Quel giorno, tornando a casa, su Explora mi è comparsa una frase di Ayrton Senna: ‘Non esiste curva che non si possa superare’. Una specie di frase mistica per me. Gliel’ho scritta sull’armadietto dell’ospedale”.

“È successa una cosa strana: come se qualcuno mi avesse preso il corpo e mi avesse detto: ‘Siediti, ci penso io” confida ancora Chiatti, 37 anni e saggezza e determinazione da vendere al migliore offerente affamato di sentimenti autentici.

Laura Chiatti e i problemi di salute della madre

Dolce, dolcissima moglie, ma anche dolce, dolcissima figlia Laura Chiatti che deve aver salutato questo 2018 con un gran respiro di sollievo, visto l’insorgere dei problemi di salute di sua madre. E come nello stile ‘Laura’, ancora, di nuovo, anche per lei, la stessa premura profusa nel prendersi cura delle persone amate.

“Stavo girando un film, l’ho fermato per una settimana. Quando l’ho ripreso, perché dovevo comunque finirlo, non ho comunque abbandonato mia madre. Dormivo in ospedale. Alle tre mi venivano a prendere per arrivare sul set alle sei. Finito di girare tornavo da mamma”, le parole dell’attrice, della figlia che più cresce e più sa che tanto deve a chi le è stato da esempio per una vita intera.

“A conclusione di quest’anno complicato mi è venuta un’ansia che prima non avevo, mentre in passato ho eseguito sei volte la manovra sui miei figli che stavano per soffocare”, confida ancora: “È bello non aver paura della morte. Voglio scrollarmi di dosso questa paura al più presto”.

E noi pensiamo che bello è leggere dichiarazioni come queste, genuine da permettere di guardare il personaggio oltre ruolo e scoprirlo per com’è per davvero. Persona.