Laura Forgia lascia "I Fatti Vostri", Magalli alla ricerca di una nuova spalla

Una sola edizione è bastata a Laura Forgia per farle dire addio a "I Fatti Vostri". La conduttrice lascia il programma mattutino di Rai 2 e Giancarlo Magalli dovrà trovare una nuova spalla femminile per la prossima stagione.

Nessun problema con il conduttore - come era accaduto per Adriana Volpe - tantomeno con la Rai. Dietro la sua scelta semplicemente l'esigenza di voltare pagina: "E' stata un'esperienza meravigliosa - ha spiegato a Blogo - Sono cresciuta a livello umano e anche sul piano professionale è stata una palestra incredibile grazie alla quale ho imparato tanto. Diretta dopo diretta ho preso sicurezza e ho imparato il mestiere della conduzione. Il pubblico, dal ragazzino alla signora più anziana, mi ha dimostrato un affetto che non mi aspettavo. Mi sono molto divertita al fianco di Giancarlo, sono molto riconoscente nei confronti di Michele Guardì e della rete che un anno fa mi hanno affidato questo ruolo".

Per ora la tv può aspettare: "Mi trasferirò all'estero, probabilmente Londra, dove mi occuperò di campagne pubblicitarie che riguardano brand di moda importanti e serie televisive. Questa attività parallela alla televisione mi ha sempre messa di fronte a una serie di opportunità importanti, che con un impegno quotidiano come I Fatti Vostri quest'anno non ho potuto prendere in considerazione".

"I rapporti con la Rai sono cordialissimi - ha precisato - e rimango a disposizione per impegni più circoscritti". Più che un addio, dunque, un arrivederci.