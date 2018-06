Sanremo 2019, Laura Pausini conduttrice? La cantante rompe il silenzio

Laura Pausini non esclude di tornare a Sanremo 2019, magari in veste di presentatrice, chiamata proprio da Claudio Baglioni, appena confermato dalla Rai direttore artistico del Festival. “Oh Signore! Bisogna vedere – ha detto rispondendo ad una domanda in proposito ai microfoni di Radio Subasio, durante il live negli studi di Assisi – non so cosa dovrò fare a febbraio. Da 3 anni me lo chiedono, anche con Paola Cortellesi. Solo che effettivamente quest’anno non potevo farlo perché sono partita da Sanremo per far conoscere il nuovo disco e l’anno precedente non c’eravamo tutte e due. Magari un giorno succederà”.

Lo speaker Roberto Gentile l’ha invitata a indicare quale cantante vorrebbe vedere sul palco durante la competizione, quando sarà lei a presentare: “A me piace molto Niccolò Fabi – ha risposto la Pausini – vorrei che venisse a dare il suo tocco di classe e nello stesso tempo di modernità, perché lui è classico e moderno mentre scrive. Ogni giorno mi sveglio con qualche canzone in testa. Oggi ad esempio con ‘E’ non è’ di Niccolò. L’ho cantata nel disco ‘Io canto’. Lui mi piace da sempre, tra l’altro, abbiamo iniziato insieme, ad un concorso che si chiamava Sanremo Famosi”.