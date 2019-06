Laura Pausini in lacrime a 'Buon Compleanno Pippo'

"L'ho inventata io!". E' questo l'ormai leggendario claim di cui Pippo Baudo insignisce le sue "creature", ovvero tutti quei personaggi del mondo dello spettacolo che ha lanciato nel mondo dello spettacolo. Tra questi c'è senza dubbio Laura Pausini, che ieri sera, in occasione di 'Buon compleanno Pippo' su Rai Uno, non è riuscita a trattenere le lacrime quando è stato il suo turno per omaggiare il conduttore ed autore televisivo.

Laura Pausini piange

In collegamento dal suo concerto (insieme con Biagio Antonacci), la cantante ha ringraziato ancora una volta Baudo, che per primo la portò sul palco del Festival di Sanremo 1993, dove vinse con l'indimenticabile brano 'La solitudine'. Ebbene, durante il suo omaggio, Laura ha interrotto il suo discorso con la voce rotta, perché visibilmente commossa. Immediato l'applauso del pubblico, che ha voluto così sostenerla.

Già nel pomeriggio, l'artista emiliana aveva pubblicato su Instagram i suoi auguri a Pippo: una bellissima foto in cui i due si tengono per mano mentre camminano sul palco di Sanremo. "Tanti auguri, adorato Pippo Baudo! Sei sempre nel mio cuore con immensa gratitudine", è la didascali a corredo.