Le Iene, Alessandro Politi guarisce dal coronavirus e dona il suo plasma

(Alessandro Politi guarisce dal coronavirus e dona il suo plasma: il servizio de 'Le Iene')

Incubo finito per Alessandro Politi de ‘Le Iene’, positivo al coronavirus per oltre 50 giorni e ora finalmente guarito dalla malattia. Non appena avuto il tanto atteso referto negativo, il 32enne reporter del programma di Italia Uno ha deciso di donare il suo plasma per la cura che si sta sperimentando negli ospedali di Pavia e Mantova.

"Mi sono subito sottoposto al test sierologico per essere certo di avere l'idoneità e sono andato all'ospedale San Matteo di Pavia per donare il plasma. Quella è stata la mia massima espressione di libertà dopo la quarantena, la prima cosa che ho voluto fare appena mi sono negativizzato", il commento di Politi ripreso da Repubblica: “Ho provato un'emozione fortissima, mi sentivo felice e orgoglioso di quello che stavo facendo”.

Alessandro Politi guarito dal coronavirus dona il plasma: il servizio a 'Le Iene'

Alessandro Politi è stato protagonista del servizio de Le Iene che ha documentato il momento della donazione del suo plasma all’ospedale San Matteo di Pavia e raccolto le dichiarazioni dei medici che si occupano della cura in fase di sperimentazione e le testimonianze di alcuni pazienti in fase di miglioramento. “E’ importante che tutte le persone che sono state malate e che ora sono guarite vadano immediatamente a donare così da salvare altre vite”, afferma Politi; “Chi dona sa che aiuterà qualcuno che potrebbe morire” spiega Giuseppe De Donno, direttore terapia intensiva respiratoria dell’ospedale Carlo Poma di Mantova.