Le Iene, la Marcuzzi vicinissima al ritorno accanto a un altro big: l'indiscrezione

Gran palleggio in casa Mediaset tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Le due conduttrici si scambiano programmi come fossero vestiti, e dopo il cambio al timone del Wind Summer Festival - questa estate "scippato" da Lady Totti alla Pinella - pare quasi fatta per un'altra sostituzione.

L'addio di Ilary Blasi e Teo Mammucari a Le Iene sembra ormai certo e al posto della conduttrice uscente potrebbe arrivare proprio la Marcuzzi, o meglio, tornare. La padrona di casa dell'Isola dei Famosi farebbe il bis nella nuova stagione televisiva, tornando al timone del programma di Davide Parenti - condotto dal 2000 al 2005 - dopo oltre dieci anni.

Un'indiscrezione lanciata da TvBlog, che fa anche il nome di Nicola Savino. Sarebbe questa, dunque, la nuova coppia di Iene. Se confermata, niente male.