Tutti per Nadia, ecco la video-anteprima della reunion di 'iene' in onda stasera

In sottofondo la canzone 'Sunny' di Bobby Hebb e Ron Carter e sullo schermo tutte le 'iene' che si dirigono verso la reunion organizzata in omaggio a Nadia Toffa, scomparsa ad agosto a seguito di una lunga battaglia contro il cancro. E' questa la video-anteprima di quanto accadrà questa sera in diretta durante la prima puntata delle Iene in onda a partire dalle 21.25 su Italia Uno con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Salvino.

Attesa per oggi una vera e propria "rimpatriata" di cento 'iene', dai conduttori ai giornalisti, passati e presenti, da Simona Ventura e Luciana Littizzetto, fino a Geppi Gucciari e Fabio Volo, poi Enrico Lucci, Enrico Brignano, Claudio Bisio, Andrea Pellizzari, Pif, il Trio Medusa, Luca e Paolo e molto altri - tutti in divisa - che si stringono in un grande abbraccio per Nadia.

Non solo. Ad andare in onda sarà anche l'ultimo video realizzato nel dicembre 2018 dalla giornalista scomparsa, quando era consapevole del suo destino.