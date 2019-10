Le Iene ricordano Nadia Toffa, assenti Ilary Blasi, Miriam Leone, Teo Mammucari e Luca Argentero: i motivi

Con il vestito scuro e la cravatta d’ordinanza propria de ‘Le Iene’, 100 tra conduttori e inviati che si sono avvicendati nelle 23 edizioni del programma hanno sfilato in silenzio davanti alle telecamere per omaggiare Nadia Toffa, la collega scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga malattia.

Da Simona Ventura a Nicola Savino, da Luciana Littizzetto a Fabio Volo passando per Victoria Cabello, Afef, Cristina Chiabotto, tanti sono stati i volti riconosciuti sul palco dello studio televisivo, tra i quali, tuttavia, si è notata l’assenza importante di alcuni: Ilary Blasi, Miriam Leone, Teo Mammucari, Luca Argentero. La domanda sui motivi che hanno costretto i colleghi della giornalista a disertare la reunion così importante è rimbalzata tra gli utenti e generato qualche critica, anche alla luce del fato che erano presenti nel video introduttivo “Nadia, stiamo arrivando”. Ebbene, la risposta sul perché i conduttori non erano presenti nella serata omaggio a Nadia Toffa risiede nei motivi di lavoro di ognuno di loro, come mostrano le storie Instagram di alcuni.

Le Iene omaggiano Nadia Toffa: perché erano assenti Ilary Blasi, Miriam Leone, Teo Mammucari e Luca Argentero

Se Ilary Blasi nelle ultime storie Instagram ha mostrato di essere a Londra probabilmente per via di Eurogames, programma che sta attualmente conducendo il giovedì sera su Canale 5, Miriam Leone ha esplicitamente fatto riferimento all’assenza dalla reunion scrivendo: “Non ho potuto partecipare fisicamente perché mi trovo su un set a chilometri di distanza”. Nessun segnale social, invece, per Teo Mammucari, impegnato con le registrazioni dello show ‘Tu si que vales’, mentre Luca Argentero, che sta promuovendo il film ‘Leonardo’ uscito in questi giorni nelle sale, ha dedicato le ultime IG al ricordo di Nadia Toffa postando alcuni frammenti del filmato introduttivo mandato in onda a Le Iene.

