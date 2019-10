Nadia Toffa, a ‘Le Iene’ il ricordo commosso di Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma

Dopo la puntata speciale che ha aperto la nuova stagione de ‘Le Iene’ nel nome di Nadia Toffa, un altro tributo doveroso alla giornalista che per anni ha occupato un posto rilevante nel programma di Davide Parenti come nel cuore di colleghi e telespettatori è stato reso ieri, nella puntata del 10 ottobre.

Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, trio alla conduzione dell’appuntamento del giovedì, hanno iniziato la diretta con un pensiero carico di affetto per Nadia e la dichiarazione che, senza di lei, nulla sarà più come prima. “Non possiamo non pensare alla persona che ci è stata accanto in questi anni e che ha presentato spesso le nostre inchieste” - ha esordito Viviani - “Per farvi rendere conto che per noi questa serata non sarà affatto facile, anche perché probabilmente è passato ancora troppo poco tempo e tutti noi dobbiamo ancora ben metabolizzare quello che è accaduto. L'atmosfera qui in studio, la sensazione che si prova è che Nadia sia ancora qua”.

“Non abbiamo perso solo una grande professionista, ma una grande amica”

L’immagine di Nadia Toffa a tutto schermo alle spalle dei conduttori ha dato il via a un applauso da parte del pubblico: “Non era solo la diretta ma tutta una serie di piccole cose che abbiamo condiviso insieme, gli scherzi, i giochi, il camerino, magari un semplice trancio di pizza a fine puntata”, ha proseguito un commosso Giulio Golia: “Questa emozione ce la porteremo per tanto tempo. Con Nadia abbiamo condiviso un pezzo di vita, siamo cresciuti insieme. Non abbiamo perso solo una grande professionista, noi abbiamo perso una grande amica, una sorella”.

Importante per la squadra de ‘Le Iene’ l’affetto del pubblico in un momento così difficile: “Abbiamo avuto la fortuna di conoscerla, di viverla. Chiaramente questo a voi non è capitato, ma la cosa incredibile che ci ha stupito e dato tanta gioia è che il nostro dolore è il vostro dolore”, ha spiegato Filippo Roma: “Ce ne accorgiamo tutti i giorni perché ci mandate centinaia di mail, post, regali, foto in cui dimostrate tutto il vostro affetto. Vi assicuro che in un momento così difficile, come non lo è mai stato, questa cosa ci rende meno tristi. Grazie”. E sui social quello stesso affetto è tornato a farsi sentire con una serie di commenti densi di emozionante vicinanza.

La nostra Nadia era stata al fronte con i curdi, che hanno combattuto contro l’Isis e che oggi sono bombardati dalla Turchia nell’indifferenza dell’Occidente #LeIene https://t.co/yykIHUGCPz — Le Iene (@redazioneiene) 10 ottobre 2019





Che impressione non vedere Nadia tra Golia e Filippo..

Riesco ancora ad immaginarla. #leiene 💔 — giulia (@giuliabastaa) 10 ottobre 2019





Nadia c'è sempre ❤️❤️❤️ #LeIene — Alberto Breani (@albertobreani) 10 ottobre 2019





I servizi di Nadia rimangono i più belli. Si può giurare che tutto quello che faceva lo faceva perché ci credeva veramente e perché era consapevole che un cambiamento in qualcosa di migliore è possibile. Spero avesse ragione. #leiene #iostoconicurdi — mary (@laperbenista) 10 ottobre 2019