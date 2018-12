Le Iene, il discorso di Nadia Toffa a un anno dal malore

(Nel video sopra le parole di Nadia Toffa a un anno dal malore)

"Per voi è una domenica come tante altre, per me è un giorno molto particolare", così Nadia Toffa a Le Iene è tornata a parlare di quel terribile 2 dicembre di un anno fa, quando si è sentita male in un hotel di Trieste, scoprendo in seguito a quel malore di avere un cancro.

Nelle sue parole tanta commozione e gratitudine per le persone che le sono state vicine e per il pubblico che continua a dimostrarle un affetto enorme. "E' passato esattamente un anno dal mio malore - ha ricordato - E' stato un anno molto difficile, ma grazie all'affetto dei miei amici, dei miei parenti, della mia famiglia e vostro, sono qui e sorrido. E dico viva la vita. Non mollate mai, siate forti! Mi emozionate tantissimo, vi voglio un bene dell'anima. Quanto bene mi avete dato in questo anno, grazie".

Un applauso lunghissimo per Nadia e per la sua battaglia, poi l'abbraccio con i colleghi, ma soprattutto amici, Filippo Roma e Giulio Golia.