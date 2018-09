"Le Iene" al via con Nadia Toffa alla conduzione

Tutto pronto per la nuova stagione de "Le Iene Show", al via da domenica 30 settembre in prima serata su Italia 1. Si ricomincia con un attesissimo ritorno, quello di Nadia Toffa, che nella passata edizione aveva dovuto lasciare il programma a causa della malattia.

Al timone, accanto a lei, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. L'appuntamento infrasettimanale, invece, che partirà mercoledì 3 ottobre, sempre in prima serata su Italia 1, è affidato ad Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Un altro grande ritorno dopo l'addio di Ilary Blasi e Teo Mammucari. Immancabili le irriverenti voci della Gialappa's Band.

Tante, anche quest'anno, le inchieste e i servizi spinosi che faranno riflettere - e molto spesso indignare - il pubblico, ma soprattutto che faranno luce su questioni scomode.