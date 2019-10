Le Iene, reunion storica per Nadia Toffa: in cento nella prima puntata

Martedì 1 ottobre, alle 21.25 su Italia 1, inizia la nuova stagione de 'Le Iene', la prima senza Nadia Toffa, morta lo scorso 13 agosto dopo una lunga battaglia contro il tumore. Si riparte nel suo nome, con tanti colleghi che in questi anni sono passati in quello studio e ci tornano per ricordarla oggi che non c'è più.

Una reunion di cento 'iene', da Simona Ventura e Luciana Littizzetto, fino a Geppi Gucciari e Fabio Volo, poi Enrico Lucci, Enrico Brignano, Claudio Bisio, Andrea Pellizzari, Pif, il Trio Medusa, Luca e Paolo e molto altri - tutti in divisa - che si stringono in un grande abbraccio per Nadia. Al timone del programma Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, che manderanno in onda l'ultimo video realizzato nel dicembre 2018 dalla giornalista scomparsa, quando era consapevole del suo destino.

Un servizio inedito che lei stessa ha pensato e voluto per salutare la sua grande famiglia de Le Iene e il suo pubblico. "Non è il quanto vivi, ma come vivi - dice Nadia nel video, come anticipato sul sito del programma di Davide Parenti - Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora ma non credo molto". Un "testamento di gioia" fanno sapere Le Iene, che quest'anno le dedicheranno anche la sigla finale di ogni puntata.