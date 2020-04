Le Iene, lo scherzo a Michelle Hunziker: la figlia Aurora tradita davanti a lei durante la quarantena

Michelle Hunziker è la prima ‘vittima’ delle Iene, tornate su Italia Uno dopo settimane di sospensione. Durante la quarantena, Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno organizzato uno scherzo alla conduttrice, a cui è stato fatto credere di aver scoperto il tradimento ai danni della figlia Aurora Ramazzotti da parte del fidanzato Goffredo con Sara, amica dei due che sta trascorrendo questi giorni di isolamento in casa con loro e tutta la famiglia.

Dopo essersi recati a Bergamo presso l’abitazione dei coniugi Trussardi-Hunziker in accordo con Aurora, le iene hanno provveduto a rilasciare il materiale da utilizzare per lo scherzo, tra cui le microtelecamere che in seguito la figlia di Eros ha piazzato in tutta la casa. A quel punto Aurora ha iniziato a confidare alla madre i suoi sospetti su una simpatia sospetta tra l’amica e il fidanzato. In un primo momento Michelle ha provveduto a tranquillizzare la figlia sulla loro innocente amicizia, ma in seguito i segnali sono sembrati inequivocabili anche a lei fino alla scoperta in flagranza dei due e alla rivelazione della terribile messinscena.