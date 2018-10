"Papà, ho fatto un porno", il trappolone de Le Iene a Red Canzian: qualcosa però va storto

(Nel video sopra lo scherzo a Red Canzian)

Colpo basso per Le Iene, che stavolta falliscono. Mitch voleva far credere a Red Canzian che sua figlia Chiara fosse la protagonista di un film a luci rosse dal titolo "Piccola Ketty e il grande bastone", ovviamente con la complicità della ragazza e del marito.

Niente da fare. Il bassista dei Pooh non solo non è caduto nel trappolone, mantenendo la massima calma, ma ha anche trovato le telecamere nascoste e smascherato lo scherzo. "Conosco talmente bene Chiara che so che una cosa così non la farebbe mai - ha spiegato subito dopo Red - E so quanto bene si vogliono lei e il marito. Ma soprattutto a me non mi fregate". Eh già.