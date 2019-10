Le Iene, lo spacciatore di Pantani: "E' stato ucciso, non è morto per cocaina"

(Nel video Fabio Miradossa a Le Iene)

Martedì sera in esclusiva a Le Iene, su Italia 1, ha parlato Fabio Miradossa, lo spacciatore napoletano che riforniva Marco Pantani di cocaina. E' stato lui a vendergli l'ultima dose, ma è certo che a ucciderlo non sia stata la droga.

"Veniva solo da me - racconta Miradossa -, non rischiava che qualcuno venisse a sapere. Ne chiedeva tanta". E sulla morte del Pirata: "Non è morto per cocaina, è stato ucciso. Magari chi l'ha ucciso non voleva, ma è stato ucciso. Non so perché all'epoca giudici, polizia e carabinieri non siano andati a fondo. Hanno detto che Marco era in preda al delirio per gli stupefacenti, ma io sono convinto che quando è stato ucciso era lucido. Marco è stato al Touring, ha consumato lì e quando è ritornato allo Chalet era lucido".

Un racconto che potrebbe aprire nuovi scenari sulla morte del ciclista, avvolta ancora nel mistero per molti aspetti.