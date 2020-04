Le Iene tornano in onda dopo lo stop per coronavirus

Le Iene tornano in onda dopo l'emergenza coronavirus. La prossima puntata della trasmissione va in onda martedì 21 aprile in prima serata su Italia 1. Lo show condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino era stato sospeso per precauzione ad inizio marzo dopo che Alessandro Politi, uno dei giornalisti della redazione, era risultato positivo al coronavirus.

La scorsa settimana Politi aveva registrato un video in cui raccontava di non avere più sintomi ma che, nonostante questo, la sua battaglia contro il Covid-19 non era ancora finita. “Ho avuto febbre e tosse per pochi giorni, poi mi sono sentito bene. Ma dopo un mese il mio tampone è ancora pienamente positivo”, ha spiegato il 5 aprile scorso. Ulteriori aggiornamenti saranno sicuramente dati nel corso della prima puntata dopo lo stop.