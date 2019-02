Leda Bertè: "Non sento Loredana da tempo. Mimì? E' stata da me quando non aveva soldi"

"Siamo sorelle un po' strane, ognuna di noi ha scelto una strada diversa, io lascio la libertà a ognuno di decidere", così Leda Bertè, ospite oggi a "Storie italiane", ha parlato del suo rapporto con la sorella Loredana Bertè. "Non ci parliamo da un po' di tempo - ha spiegato a Eleonora Daniele - Non è successo niente di particolare, ma ci sono stati momenti in cui lei se n'è andata per conto suo e io per conto mio. Non è che è successa una litigata terribile, assolutamente no".

Si è sempre comportata da sorella maggiore Leda, sia con Loredana che con Mimì, ogni volta in cui hanno avuto bisogno di aiuto: "Quando ci sono stati momenti difficili ho aiutato la persona che aveva bisogno di aiuto in quel momento - ha spiegato ancora - come è successo con Mimì che ha passato un periodo molto brutto. C'è stato un momento in cui lei non aveva i soldi neanche per sopravvivere. Io sono intervenuta, sono andata a Milano e l'ho portata a casa, è stata 8 mesi da me finché non ha ricominciato. Io ho sempre fatto la sorella maggiore pur estraendomi da quest'ambiente".

Infine ancora su Loredana: "Ha la sua vita, i miei telefoni ce l'ha e quando vuole mi chiama. Io sono una persona molto disponibile e tutto sommato lascio vivere la vita come uno vuole. Ci sentiamo o non ci sentiamo, lei sa che io ci sono. Le voglio tantissimo bene perchè è una donna che ha sofferto e dovrei anche rimproverarle qualcosa". "Cosa" ha chiesto la conduttrice, ma questo resta privato: "E' un discorso fra me e lei che rimane a quattr'occhi. Sono cose abbastanza personali".