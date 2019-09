Lele Mora, l'annuncio choc: "Ho un cancro maligno"

Non ha rinviato l'intervista con Libero Quotidiano Lele Mora, anche se in quel momento il suo pensiero era altrove. "Sto aspettando una telefonata importante, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno" ha spiegato alla giornalista e quella chiamata era proprio del medico che gli avrebbe comunicato gli esiti degli esami. E' arrivata poco dopo: "Il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni e i reni".

Una doccia gelata per l'agente dei vip, che ora dovrà affrontare una dura battaglia: "Farò quel che c'è da fare. Ma non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano".

Difficile continuare, ma Lele Mora ha proseguito a raccontarsi senza filtri. "Ho fatto tanti errori, come tutti - si legge ancora nell'intervista -. Eppure non ho rimpianti. Il peccato più grande è l'arroganza. Ne ho avuta, mi sono sentito invincibile". Adesso per lui la sfida più difficile di tutte.