Tale e Quale Show, Lidia Schillachi: "Un'opportunità grandiosa"

Sono passati 17 anni da 'Operazione Trionfo', il talent condotto da Miguel Bosé dove Lidia Schillaci si classificò al secondo posto, poi un singolo e una lunga carriera da corista, prima con Max Pezzali, poi con Eros Ramazzotti e, più recentemente, in tournée con Elisa.

Ora per lei un'altra grande occasione televisiva che coglie con entusiasmo: "E' un'opportunità grandiosa - ha commentato ai microfoni di Today - mi metterà a dura prova, mi farà mettere in gioco. Sono pronta alla sfida".

Una sfida sana, senza nessuna rivalità con gli altri concorrenti: "Il cast è bellissimo, Carlo è magnifico e ci tiene tanto a tutti noi. Sto studiando tantissimo e i miei coach mi stanno dando una grande mano. Ce la metterò tutta per dare il massimo in tutte le interpretazioni, per entrare nel personaggio, che è la cosa più difficile". Il big che teme di più? "C'è, ma non lo svelerò adesso".

