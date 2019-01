'Linea Verde' fa ascolti da prima serata, Daniela Ferolla ringrazia i fan sui social

Inarrestabile 'Linea Verde'. Nella giornata di ieri, domenica venti gennaio, la trasmissione "green" di Rai Uno, dedicata all'agricoltura italiana e alle sue eccellenze, ha collezionato ascolti da prime time. E questa mattina la conduttrice Daniela Ferolla ha voluto ringraziare i telespettatori sui social.

Oltre tre milioni di spettatori - pari al ventidue per cento di share - hanno seguito la puntata di ieri. Una crescita costante per la Ferolla, che settimana dopo settimana conquista sempre più l'affetto del pubblico, insieme al collega Federico Quaranta. "Il buongiorno si vede dal mattino - ha scritto con orgoglio nell'ultimo post pubblicato su Instagram - Oggi un motivo in più per sorridere ed essere felici. Linea Verde ha portato a casa circa il 22% di share con oltre 3 milioni di Voi! Grazie amici vi adoro...".