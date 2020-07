Buon compleanno Lino Banfi, 84 anni e 68 d'amore con Lucia: uniti anche contro la malattia

E pensare che i genitori avevano avviato per lui una carriera da seminarista. Per fortuna, andò diversamente. Compie oggi 84 anni Lino Banfi, tra gli attori più apprezzati del cinema italiano, capace di spaziare dalla commedia al dramma, con una costante: l'amore della moglie Lucia come supporto.

La carriera, dal paese al successo

Banfi nasce ad Andria il 9 luglio del 1936, con il nome di Pasqualee Zagaria, da una famiglia di umili origini. Ma il paese gli va presto stretto: lui si sente portato per lo spettacolo ed esordisce come cantante nelle feste musicali in piazza. Poi, a diciotto anni, nel 1954, il grande salto: emigra a Milano per tentare l'avventura nel teatro di varietà. Una missione compiuta.

Oggi, mezzo secolo dopo è ritenuto - insieme a Lando Buzzanca, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Johnny Dorelli e Renzo Montagnani - uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy degli anni settanta e ottanta.

Ha raggiunto la popolarità con pellicole cinematografiche che lo hanno visto protagonista o co-protagonista come L'allenatore nel pallone, Vieni avanti cretino, Fracchia la belva umana, Il commissario Lo Gatto e Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, per poi dedicarsi prevalentemente a fiction televisive come l'amatissima Un medico in famiglia, tra le più longeve della tv.

L'amore con Lucia e la lotta all'Alzhaimer

Accanto a lei l'amore della moglie Lucia, da cui ha avuto i due figli Rosanna e Walter. Una storia d'altri tempi, la loro, nata quando lui era ancora un giovane di paese non ancora famoso e lei una ragazzina. Una vita vissuta l'uno intrecciato all'altra, anche quando si è messa in mezzo la distanza per gli impegni professionali di lui. E ancora oggi la coppia combatte insieme: lo fa contro i problemi di salute di lei, affetta da Alzhaimer.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei", ha dichiarato Banfi di recente. "Lucia sta passando un periodo molto difficile per problemi di salute a livello neurologico - ha spiegato tempo fa - Adesso, grazie soprattutto all'affetto di tutta la mia famiglia, sta meglio: l'ho vista ridere e mi ha fatto molto piacere. Il professore che la segue nelle cure ci ha detto che è molto importante che accadano cose belle in modo da farla star bene psicologicamente".