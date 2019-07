Giornate Cinema Lucano, Lisa Marzoli: "La mia Vita in diretta, tra lavoro e maternità" (VIDEOINTERVISTA)

Conduttrice della 'Vita in Diretta Estate', giornalista, ma sopratutto mamma. E' un'estate all'insegna del lavoro per Lisa Marzoli, 39 anni, che, insieme con Beppe Convertini, conduce ogni giorno il contenitore pomeridiano di Rai Uno. Ma come conciliare gli impegni professionali e la maternità? "Da cinque giorni Ginevra (avuta nel 2017 dal marito imprenditore Francesco Borrelli, ndr) è dai nonni, al mare, ed io ovviamente piango tutte le mattine - racconta a Today Lisa, a margine delle 'Giornate del Cinema Lucano', dove viene premiata come personaggio televisivo della stagione - La lontananza per me è tragica, ma è giusto che lei vada a divertirsi: a Roma si annoierebbe. In compenso la raggiungo tutti i weekend, e poi facciamo lunghe videochiamate". Una dedizione alla professione che viene ripagata ogni giorno dall'affetto dei telespettatori: "Abbiamo raggiunto medie del 18.2 % di share, con cinque punti in più rispetto allo scorso anno". Tanto che per lei arriveranno presto nuovi progetti: "Ho ricevuto quattro proposte molto belle e legate alla cultura, darò risposta entro qualche giorno".