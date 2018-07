Lisa, il trionfo dopo la malattia: cosa farà adesso la vincitrice di “Ora o mai più”

Lisa è stata la dominatrice di Ora o mai più e adesso per lei è il momento della rinascita artistica. La cantante, terza a Sanremo nel 1998 con “Sempre”, era stata costretta ad abbandonare le scene dopo aver scoperto di avere un tumore al cervello: una malattia che l’ha tenuta lontano dai riflettori per sei anni.

Il pubblico però non l’ha dimenticata, come dimostra anche il successo ottenuto nel talent di Rai1.

E’ stata la stessa Lisa a raccontare della terribile esperienza vissuta, durante la prima puntata dello show. Lo ha fatto con pudore, sperando che parlarne potesse essere d’aiuto a chi ha vissuto il suo stesso dramma.

“Non volevo essere egoista e, alla fine, ho fatto bene. Parlarne mi ha aiutata a sbloccarmi, ad aprirmi. Quello che ho raccontato si è trasformato nella mia forza ed è stato grandioso”, spiega ora in un’intervista a Vanity Fair.

Per colpa del tumore ha dovuto rinunciare a cantare.

È stato come non poter più camminare o vedere. Mi sono sempre espressa attraverso la musica ed è stata davvero dura. A starmi vicino, anche se non sapevano cosa stessi passando, è stata la gente. Mi sono sempre posta con loro senza veli, senza maschere, senza riserve e credo che sia per questo che il nostro legame è così forte. Ancora oggi cerco di rispondere sempre a tutti quelli che mi scrivono e non mi tiro mai indietro quando si tratta di dare un abbraccio o un consiglio, anche se virtuale