Lite in diretta tra Morgan e il manager di Bugo: “Mi hai menato”; lui: “Tutto inventato”

E alla fine il contraddittorio: dopo Bugo che ha dato una versione dei fatti a Domenica In, Valerio Soave che ha detto la sua a ‘Storie Italiane’, Morgan che ha spiegato le proprie ragioni a ‘Live – Non è la d’Urso’, lo scontro diretto tra due delle tre parti in causa della rottura più discussa del momento è avvenuta nel programma ‘La vita in diretta’.

A qualche giorno dalla lite avvenuta sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, Morgan ha telefonato a sorpresa nella trasmissione di Rai1 condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano per replicare al manager di Bugo in collegamento con lo studio e accusarlo di averlo picchiato prima del Festival.

La lite tra Morgan e Valerio Soave a ‘La vita in diretta’

“Io mi sono espresso in maniera non violenta, non volgare, ma poetica e ho detto il mio pensiero”, ha esordito Morgan prima di rivolgersi direttamente al manager Valerio Soave: “Quand’è l’ultima che mi hai messo le mani addosso? Ho un messaggio in cui Bugo dice: speriamo che non picchi anche me”. Dal canto suo Soave ha spiegato che i toni di Bugo erano scherzosi e che a confermarlo ci sono dei testimoni, ma Morgan ha aggiunto: “Quando ancora avevo la casa a Monza, eravamo da soli e sono scappato dalla polizia. Ero stato menato da Valerio Soave, la prima volta. La seconda è successa un mese fa. Non voleva uscire da casa mia e rimaneva aggressivo, quindi la polizia lo ha accompagnato gentilmente fuori dalla mia casa”.

“E’ tutto inventato”, ha ribadito il manager: “Come mai non è stata constatata nessuna lesione o denuncia di lesioni o maltrattamenti? C’erano dei testimoni, c’era la polizia (…) Io mi devo mettere qua a discutere con una persona alterata, che si contraddice”.

Basterà questo acceso botta e risposta per mettere la parola fine al caso? Non è detto. Bugo ha spiegato che dalla squalifica dal Festival ci saranno delle importanti conseguenze economiche che porteranno ancora avanti la controversia, magari anche in tv.

"Valerio Soave ha infiammato il rapporto fra me e @BugattiCristian"

Al telefono @InArteMorgan

