Lite Sgarbi-d'Urso, la stoccata di Selvaggia Lucarelli alla conduttrice

Ospite domenica sera a 'Non è l'Arena' per parlare di Coronavirus, Selvaggia Lucarelli non si è comunque persa la lite, avvenuta più o meno contemporaneamente su Canale 5, tra Vittorio Sgarbi e Barbara d'Urso. Considerando i rapporti burrascosi che da anni ha con la conduttrice di 'Live - Non è la d'Urso', figuriamoci se perdeva l'occasione di dire la sua.

Motivo dello scontro, in uno studio senza pubblico, le dichiarazioni di Sgarbi su una presunta raccomandazione che gli sarebbe arrivata da parte di Berlusconi per la partecipazione di Stella Manente nel programma 'La Pupa e il Secchione'. Arginato subito dalla d'Urso, il critico d'arte ha fatto anche il suo nome tra quelli delle 'raccomandate' del passato, provocando l'ira della padrona di casa.

Tempo qualche ora e arriva il tweet di Selvaggia Lucarelli: "Quindi Sgarbi dice che Berlusconi gli ha raccomanato una ragazza e la d'Urso, quella che ogni settimana invita gente a parlare di corna, figli picchiati, con accuse in tv di violenza domestica e macchine della verità e gente non lucida, lo rimprovera perché 'sono cose private'. Codazzo di follower al seguito a rincarare la dose, poi la stoccata finale della giornalista: "Ci sarebbe comunque da sottolineare che la prima in ordine cronologico a dire 'ti prendo a calci nel culo', se il video appena visto su Mediaset replay non mente, è stata lei".