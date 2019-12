'Che tempo che fa', la stoccata della Littizzetto alla Corte dei Conti: Fazio se la ride

Si è tolta subito il sassolino dalla scarpa Luciana Littizzetto, o meglio, il macigno. Domenica sera, a inizio puntata, la storica spalla di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', ha commentato la decisione della Corte dei Conti di archiviare l'inchiesta sullo stipendio del conduttore e i costi del programma.

La comica non ci ha girato intorno, come nel suo stile: "Siamo stati segnalati dalla Corte dei Conti, una corte che fa i conti, perché dicevano che la nostra trasmissione costava troppo, in maniera esagerata. Hanno contato e ricontato e alla fine hanno scoperto che noi costiamo la metà di tutti gli altri programmi in prima serata. Ci hanno fracassato, triturato, fatto alla julienne, per niente".

Con un sorriso a 32 denti, Fabio Fazio - che in questa stagione sta regalango numeri record a Rai2 - ha messo il carico: "Siamo contenti che questo programma porta tantissima pubblicità alla Rai. Cosa di cui siamo orgogliosi e contenti".

Poi ancora la Littizzetto, per l'ultima parola (e ancora le risate di Fazio): "Ringrazio la Corte dei Conti e io adesso li voglio questi soldi in più. Spendiamoli 'sti soldi. Vorrei Brad Pitt nel mio camerino, poi voglio due alci da mettere di fianco a Filippa che ha nostalgia di casa sua, una Jacuzzi, così tu Fabio le interviste le fai nella Jacuzzi. I pesci li mandiamo in vacanza ai Caraibi e poi voglio gestire io i soldi perché voglio comprare 15 camicie nuove a Marzullo".