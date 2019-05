A Live non è la D’Urso la clamorosa confessione dell’agente di Pamela Prati: l’anticipazione

Mercoledì prossimo si scriverà la parola fine sulla questione del matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone?

Sono state appena diffuse le anticipazioni della prossima puntata di Live Non è la D’Urso e si annunciano veramente clamorose. Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, cambia ancora versione e si confesserà in esclusiva alle telecamere del programma di Barbara D’Urso.

La confessione clamorosa dell'agente di Pamela Prati a "Live Non è la D'Urso"

“In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma ‘Live’. A questo punto credo non esista”, confessa Eliana in lacrime, che poi rivela un altro retroscena: “Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…”.

E ora? Conclude la Michelazzo: “Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa del Grande Fratello”.

Pamela Prati, lo sfogo su Instagram: "Basta dire che sono plagiata"

Nelle stesse ore, dal suo profilo privato su Instagram Pamela Prati attacca chi secondo lei sostiene che sia vittima di una truffa, respingendo l’idea di essere stata raggirata in questa faccenda veramente poco chiara. E se la prende anche con i programmi tv che non “mollano” la storia e continuano ad occuparsene per fare ascolti.

“Nessuno vuole mettere la parola fine a questa storia perché ci stanno facendo puntata su puntata facendo ascolti… Ma diffido chiunque a dire che io sia plagiata… che io non sia capace di intendere o volere… sono parole gravi che vanno usate con molta attenzione… e ripeto ogni giorno capisco sempre di più l’amicizia viene espressa solo per i like… o per i cachet…”, si legge in una delle Instagram Stories pubblicate sul profilo. “Per tutti gli altri… che ho visto un paio di volte perché nella stessa agenzia sinceramente non vi vedevo così terrorizzate… anzi…”, conclude Pamela Prati.

La showgirl ha poi segnalato come falso un profilo che si spacciava per quello di Mark Caltagirone.