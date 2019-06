Non è la d'Urso, anticipazioni: la verità di Marco Carta e Pamela Pericciolo

Domani, mercoledì 5 giugno 2019, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Live- Non è la d'Urso', il programma di intrattenimento ed approfondimento condotto da Barbara d’Urso. Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento.

Ospiti Non è la d'Urso

A partire da Pamela Perricciolo, ex agente di Pamela Prati, che sarà ospite per chiudere definitivamente il cerchio di una vicenda che Barbara ha raccontato dall'inizio alla fine, dallo scandalo del "finto matrimonio" al presunto sistema di "finti fidanzati" che avrebbero ingannato tanti volti dello spettacolo. Perricciolo, per la prima volta in studio, la sua versione dei fatti e replicherà alle accuse di Eliana Michelazzo, sua ex socia nella Aicos Management.

D’Urso accoglierà, inoltre, Marco Carta protagonista delle pagine di cronaca degli ultimi giorni. Il cantante, arrestato con l’accusa del furto di sei magliette e poi scarcerato, spiegherà in esclusiva l’accaduto e griderà la sua innocenza.

Come votare a Non è la d'Urso

Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il “Live Sentiment” delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play (live.mediasetplay.it). Il pubblico potrà anche commentare sui profili Facebook, Instagram e Twitter del programma utilizzando l’hashtag ufficiale #noneladurso