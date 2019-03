‘Live-Non è la d’Urso’, Barbarella presenta gli ospiti: “Ho un’ansia che non esiste sonnifero”

(Le anticipazioni sulla prima puntata di "Live-Non è la d'Urso" in onda mercoledì 13 marzo su Canale 5)

Archiviata l’esperienza di attrice con la ‘Dottoressa Giò’, Barbara d’Urso torna di nuovo in prima serata nelle vesti consuete di conduttrice del nuovo programma ‘Live-Non è la d’Urso’, in onda mercoledì 13 marzo.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato e l’ansia per il debutto è stato condiviso dalla stessa timoniera dello show nel corso del suo ‘Domenica Live’, occasione per annunciare ai telespettatori i gli ospiti protagonisti della prima puntata.

‘Live-Non è la d’Urso’, gli ospiti della prima puntata di mercoledì 13 marzo

“Ho un’ansia che non esiste sonnifero che riesce a farmi dormire, manco una botta in testa”, ha confidato Barbara d’Urso al pubblico del programma domenicale, allertato sulle esclusive della serata di esordio del suo ‘Live-Non è la d’Urso’.

Heather Parisi (“Ha preso un aereo lontano, è arrivata questa mattina alle 6 a Roma partendo da Hong Kong”) e Albano Carrisi, per la prima volta in tv insieme a Loredana Lecciso e ai figli Jasmine e Albano Junior, sono i primi nomi degli ospiti anticipati dalla conduttrice, entusiasta per la loro presenza e le ulteriori sorprese su cui, però, ha preferito mantenere il riserbo.

Non solo. Come anticipa Tgcom, in studio ci sarà anche Thomas Markie Junior, fratello della principessa Meghan che lei non vuole più vedere e alla quale il giovane rivolgerà un appello per poter conoscere il futuro nipote.

Fra gli ospiti della prima puntata anche Fabrizio Corona. Lo ha confermato il direttore generale dell'informazione Mediaset, Mauro Crippa, che a domanda diretta ha replicato: "La risposta è sì, al momento dovrebbe essere presente".

‘Live-Non è la d’Urso’, le anticipazioni

Ma che programma sarà ‘Live-Non è la d’Urso’? A spiegarlo è stata la stessa conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sarà un esperimento: visto il successo, Mediaset ha deciso di portare Domenica Live in prima serata, ovviamente in una versione più scintillante”, ha dichiarato.

Nel corso della puntata vengono proposte al pubblico delle storie; i protagonisti saranno presenti in studio e si posizioneranno all’interno di grandi sfere da cui potranno interagire con gli ospiti. Il programma si prospetta molto interattivo e anche il pubblico da casa è chiamato a partecipare: “Il pubblico a casa avrà un ruolo centrale, potrà, infatti, esprimersi attraverso i social, il sito e l’app del programma”, ha aggiunto Barbara d’Urso.