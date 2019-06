'Non è la d’Urso', Francesca e Gennaro contro tutti: in studio l’ex fidanzato Giorgio

‘Live – Non è la d’Urso’ torna stasera, mercoledì 12 giugno in prima serata su Canale 5, con un tredicesima puntata che come sempre promette di non deludere le aspettative del pubblico appassionato alle vicende dei protagonisti dei programmi di Barbara d’Urso.

Concluso il Grande Fratello, due dei concorrenti più discussi del reality saranno ospiti della serata, ovvero Francesca De André e Gennaro Lillio, pronti ad affrontare le classiche cinque sfere in cui siederanno opinionisti favorevoli e contrari alla relazione turbolenta nata tra i due nella Casa, tra cui anche Giorgio Tambellini, l’ex fidanzato di Francesca.

Live - Non è la d'Urso, torna ospite Pamela Prati

Inoltre, Barbara d'Urso ospiterà per la prima volta insieme Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, tornando sull’arcinoto caso delle finte nozze con il fantomatico Marco Caltagirone. Invitata nel salotto della d'Urso durante la nona puntata, la showgirl non ha voluto rispondere a nessuna domanda della conduttrice: magari questa sarà la volta buona…