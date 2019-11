Live non è la D'Urso, sorpresa per le fan di Gabriel Garko

Si avvicina l'appuntamento del lunedì sera con la trasmissione 'Live non è la D'Urso' in onda su Canale 5 alle ore 21.30 e la padrona di casa promette una sorpresa davvero speciale per le fan del bello e tenebroso Gabriel Garko. Ad annunciarlo è stata Barbara d'Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri.

La sorpresa per le fan

"A Live non è la D'Urso ci saranno delle cose molto particolari. So che stanno arrivando migliaia di richieste da parte delle fan di incontrare Gabriel Garko. Lunedì sera, anche se lui ancora non lo sa, incontrerà, abbraccerà e potrà farsi toccare da una di voi all'interno dell'ascensore. Ancora un paio di giorni per selezionare una fan o forse due. Ma non posso anticiparvi altro".

Quale sarà la reazione di Gabriel Garko?

Una sorpresa sicuramente gradita per le fan, ma chissà come reagirà Gabriel Garko una volta che si troverà a tu per tu con le sue ammiratrici. In passato si era scatenata una polemica proprio per l'atteggiamento assunto dall'attore nei confronti di una sua fan. In quell'occasione era stato definito maleducato per essersi rifiutato di farsi scattare una foto. Alla critica lui aveva immediatamente risposto rimandando al mittente le accuse sulla poca educazione.