‘Non è la d’Urso’, Wanna Marchi e Brigitte Nielsen ospiti della seconda puntata

Tutto pronto per la seconda puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’, il programma condotto in prima serata su canale 5 dall’instancabile Barbara che solletica la curiosità del pubblico anticipando alcuni ospiti di mercoledì 20marzo.

‘Live-Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni della seconda puntata

Dopo l’acceso dibattito sulla maternità infiammato da Heather Parisi nell’esordio del talk show, un altro personaggio che ha tanto fatto discutere per essere diventata mamma a 54 anni è pronta a rispondere alle domande più scomode: si tratta di Brigitte Nielsen che sarà presente in studio proprio con la piccola Frida nata nove mesi fa.

Annunciata anche la presenza di Wanna Marchi e di sua figlia Stefania Nobile che si esibiranno in un due contro tutti. Presente anche uno dei sosia più noti di Michael Jackson, Léo, argentino che si è sottoposto a undici interventi estetici diversi per poter assomigliare al suo idolo. Infine, ci sarà anche Paola Caruso, che presenterà al pubblico televisivo il suo bambino Michele, nato due settimane fa lontano dal padre con cui la soubrette non ha mai riallacciato i rapporti dopo la fine della loro relazione.